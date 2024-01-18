İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası, Erzurum'da düzenlenecek.

İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası, Erzurum'da gerçekleştirilecek.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya, şampiyona 26-27 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. Organizasyona katılım için başvuruların 24 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'den önce yapılması gerekiyor.
Erkek ve kadınlarda yapılacak şampiyonada, sporcuların işitme cihazı kullanmasına izin verilmeyecek.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya, şampiyona 26-27 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. Organizasyona katılım için başvuruların 24 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'den önce yapılması gerekiyor.
Erkek ve kadınlarda yapılacak şampiyonada, sporcuların işitme cihazı kullanmasına izin verilmeyecek.