İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası, Erzurum'da düzenlenecek

İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası, Erzurum'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası, Erzurum'da düzenlenecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2024 14:53
İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası, Erzurum'da gerçekleştirilecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya, şampiyona 26-27 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. Organizasyona katılım için başvuruların 24 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'den önce yapılması gerekiyor.

Erkek ve kadınlarda yapılacak şampiyonada, sporcuların işitme cihazı kullanmasına izin verilmeyecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery