Işın Çelebi: 'Başkanlık için her yerden telefon yağıyor'

Türkiye'nin ve Avrupa'nın birçok yerinden genel kurul üyelerinin, başkan adaylığı için gereken imzaları toplayıp kendisini göreve davet ettiğini belirten Çelebi, 7 Mayıs sabahı kararını duyuracağını söyledi.



'BÜYÜK MUTABAKAT VAR'



Cumhuriyet'e konuşan Çelebi, "Galatasaray camiası, büyük bir mutabakatla göreve çağırıyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnsanlar benim adıma imza toplamaya başladılar, başkan adayı olmamı çok istiyorlar. Ben de arkadaşların karşısında geri adım atamam. Türkiye'nin her yerinden telefonlar yağıyor. Bu, bir makam, mevki, kartvizit için değil; bütün Galatasaray'ın bir arada olacağı, camiayı kucaklayacak bir hareket olarak gelişiyor. Ben sadece bunun içinde olan bir insan olacağım" dedi.



'TAKIM OYUNU İÇİN'



Adnan Polat döneminde Galatasaray İkinci Başkanı olan Işın Çelebi, "Galatasaray'da birlik ve beraberliği sağlamak, ortak aklı oluşturmak için; gençlerin, kadınların ağırlıklı olduğu, iş yapma kabiliyeti yüksek, takım oyunu oynayacak bir liste oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



