Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, NBA kariyerinde birlikte oynadığı en iyi takım arkadaşının Kevin Durant olduğunu söyledi.Irving, LeBron James ve Luka Doncic gibi süper yıldızlarla aynı sahayı paylaşmasına rağmen, Brooklyn Nets'teki eski partneri Durant'i zirveye koydu.Irving, canlı yayınında yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Irving ve Durant, 2019–2023 yılları arasında Nets forması giydi ancak bu dönem beklentilerin oldukça altında kaldı. Sakatlıklar, saha dışı krizler ve takım içi sorunlar,üçlüsünü NBA tarihinin en büyük hayal kırıklıklarından biri haline getirdi.Brooklyn öncesinde Irving, 2016'da LeBron James ile birlikte Cleveland Cavaliers'a şampiyonluk kazandırmıştı. 2024'te ise Luka Doncic ile birlikte Mavericks'i 2011'den bu yana ilk kez NBA Finalleri'ne taşıdı.