14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-153'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Irving: "En iyi takım arkadaşım, Durant'ti"

Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, NBA kariyerinde birlikte oynadığı en iyi takım arkadaşının Kevin Durant olduğunu söyledi.

calendar 14 Ağustos 2025 15:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Irving: 'En iyi takım arkadaşım, Durant'ti'
Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, NBA kariyerinde birlikte oynadığı en iyi takım arkadaşının Kevin Durant olduğunu söyledi.

Irving, LeBron James ve Luka Doncic gibi süper yıldızlarla aynı sahayı paylaşmasına rağmen, Brooklyn Nets'teki eski partneri Durant'i zirveye koydu.

Irving, canlı yayınında yaptığı açıklamada, "7-Eleven ikilisi, yani ben ve KD, sahada bir başkasıyla asla geçilemeyecek bir seviyedeydi. Çok özel bir oyuncuyla oynuyordum. Kariyerim boyunca birçok harika oyuncuyla oynadım ama KD ile oynamak başka bir şeydi. O, tüm zamanların en iyilerinden biri" ifadelerini kullandı.


Irving ve Durant, 2019–2023 yılları arasında Nets forması giydi ancak bu dönem beklentilerin oldukça altında kaldı. Sakatlıklar, saha dışı krizler ve takım içi sorunlar, Durant–Irving–James Harden üçlüsünü NBA tarihinin en büyük hayal kırıklıklarından biri haline getirdi.

Brooklyn öncesinde Irving, 2016'da LeBron James ile birlikte Cleveland Cavaliers'a şampiyonluk kazandırmıştı. 2024'te ise Luka Doncic ile birlikte Mavericks'i 2011'den bu yana ilk kez NBA Finalleri'ne taşıdı.

  
