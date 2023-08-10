İrfan Can Kahveci'den tepkilere cevap!

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Maribor karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
İrfan Can Kahveci'den tepkilere cevap!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2023 23:22
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Maribor karşısında alınan 3-1'lik galibiyet sonrası konuştu.

Kendisine maç içindeki protestolara cevap veren milli futbolcu, "Şunu söylemek istiyorum, geçen sezon da böyle bir konuşma yapmıştım, daha sezon başındayız. Çubukluyu kim terletirse terletsin, maç bitmeden protesto olmaması gerekiyor. Hiç merak etmesinler, ben bana güvenenleri biliyorum. İsmail Hoca'yla iyi bir hava yakaladık. İnşallah sezon sonunda taraftarımızın hasret kaldığı başarıya ulaşacağız" dedi.

İrfan Can, ayrıca, "Çok önemli değil, takım kazansın yeter benim için. İstatistikler benim umurumda değil. Sadece Fenerbahçe'nin şampiyonluğu önemli benim için" sözlerini sarf etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery