İrfan Can Eğribayat'tan Rangers maçı için paylaşım!

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Rangers maçının ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İrfan Can Eğribayat'tan Rangers maçı için paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2025 14:14
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a elenirken rövanş maçında İrfan Can Eğribayat sergilediği performansla taraftarlardan büyük alkış aldı.

26 yaşındaki kaleci, Rangers maçıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İrfan Can Eğribayat paylaşımında, "Göğsümde taşıdığım armadan ve sahada her şeyini veren bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Çok istedik, çok mücadele ettik, olmadı. Sizlerin de desteğiyle bu takımın büyük şeyler başaracağına inancım tam. Bize bu yolda geri dönüş yok." ifadelerini kullandı.

Eğribayat'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

BU SEZON İRFAN CAN

Bu sezon 16 kez Fenerbahçe kalesini koruyan İrfan Can Eğribayat, 7 kez kalesini gole kaparken 15 kez de topu ağlarda gördü.

 

 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery