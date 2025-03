İrfan Can Eğribayat'tan Rangers maçı için paylaşım!

İrfan Can Eğribayat: "Göğsümde taşıdığım armadan ve sahada her şeyini veren bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Çok istedik, çok mücadele ettik, olmadı. Sizlerin de desteğiyle bu takımın büyük şeyler başaracağına inancım tam. Bize bu yolda geri dönüş yok💛💙" pic.twitter.com/MsQ7qAOXFr



— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) March 14, 2025

Temsilcimiz Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a elenirken rövanş maçında İrfan Can Eğribayat sergilediği performansla taraftarlardan büyük alkış aldı.26 yaşındaki kaleci, Rangers maçıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.İrfan Can Eğribayat paylaşımında,ifadelerini kullandı.Eğribayat'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.Bu sezon 16 kez Fenerbahçe kalesini koruyan İrfan Can Eğribayat, 7 kez kalesini gole kaparken 15 kez de topu ağlarda gördü.