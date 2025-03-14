İrfan Can Eğribayat'tan Rangers maçı için paylaşım!

İrfan Can Eğribayat: "Göğsümde taşıdığım armadan ve sahada her şeyini veren bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Çok istedik, çok mücadele ettik, olmadı. Sizlerin de desteğiyle bu takımın büyük şeyler başaracağına inancım tam. Bize bu yolda geri dönüş yok💛💙" pic.twitter.com/MsQ7qAOXFr



— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) March 14, 2025