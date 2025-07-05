İtalyan devi Inter, Barcelona'nın tecrübeli file bekçisi Marc-Andre ter Stegen'i gündemine aldı.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Barcelona, maaş bütçesinde yer açmak için 33 yaşındaki kaleciyi bonservissiz göndermeye sıcak bakıyor.
Katalan kulübünün, yüksek maaşı nedeniyle Alman kalecinin ayrılığına engel olmayacağı ifade edildi.
GALATASARAYIN'DA GÜNDEMİNDEYDİ
Alman kaleci, Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray tarafından, Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından transfer listesine alınmıştı.
Inter, Ter Stegen'i gündemine aldı!
İspanyol devi Barcelona'da yüksek maaşı nedeniyle gözden çıkarılan Ter Stegen'i İtalyan devi Inter gündemine aldı.
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İtalyan devi Inter, Barcelona'nın tecrübeli file bekçisi Marc-Andre ter Stegen'i gündemine aldı.
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