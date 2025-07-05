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Inter, Ter Stegen'i gündemine aldı!

İspanyol devi Barcelona'da yüksek maaşı nedeniyle gözden çıkarılan Ter Stegen'i İtalyan devi Inter gündemine aldı.

calendar 05 Temmuz 2025 15:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Inter, Ter Stegen'i gündemine aldı!
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İtalyan devi Inter, Barcelona'nın tecrübeli file bekçisi Marc-Andre ter Stegen'i gündemine aldı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Barcelona, maaş bütçesinde yer açmak için 33 yaşındaki kaleciyi bonservissiz göndermeye sıcak bakıyor.

Katalan kulübünün, yüksek maaşı nedeniyle Alman kalecinin ayrılığına engel olmayacağı ifade edildi.

GALATASARAYIN'DA GÜNDEMİNDEYDİ

Alman kaleci, Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray tarafından, Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından transfer listesine alınmıştı.

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