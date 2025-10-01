30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
1-0
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-5
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
2-1
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
1-5
30 Eylül
Chelsea-Benfica
1-0
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
3-0
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
5-1
30 Eylül
Marsilya-Ajax
4-0
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
2-2

Inter, Slavia Prag'a rahat tempoda 3 attı!

Şampiyonlar Ligi'nde Inter, Slavia Prag'ı ağırladığı karşılaşmayı üç golle kazandı.

calendar 01 Ekim 2025 00:20
Haber: Sporx.com
Inter, Slavia Prag'a rahat tempoda 3 attı!
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında Inter ile Slavia Prag karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla İtalyan ekibi Inter oldu.

Inter'e taraftarının önünde galibiyeti getiren golleri 30 ve 65. dakikada Lautaro Martinez, 34. dakikada Denzel Dumfries kaydetti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter'de maça ilk 11'de başladı.

Bu galibiyetin ardından Inter puanını 6'ya yükseltti. Slavia Prag iki hafta sonunda 1 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Inter, Union Saint-Gilloise'ye konuk olacak. Slavia Prag, Atalanta'ya konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
