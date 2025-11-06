UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Inter, sahasında Kairat ile karşı karşıya geldi. Inter, Giuseppe Meazza'da oynanan maçı 2-1 kazandı.Inter, 45. dakikada Lautaro Martinez ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Kairat, 55. dakikada Ofri Arad ile 1-1'lik beraberliği buldu. Inter, Carlos Augusto'nun 67. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 71. dakikada oyuna dahil oldu.Bu sonucun ardından Inter, Şampiyonlar Ligi'nde 12 puana yükseldi. Tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele eden Kairat'ın 1 puanı bulunuyor.Inter, Devler Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Kairat, sahasında Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.