05 Kasım
Ajax-Galatasaray
0-3
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-2
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-0
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
2-0
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
2-1
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
4-1
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
3-3
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
0-1
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
0-1

Inter, sahasında sürprize izin vermedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter, sahasında Kairat'ı 2-1 mağlup etti.

06 Kasım 2025 00:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Inter, sahasında Kairat ile karşı karşıya geldi. Inter, Giuseppe Meazza'da oynanan maçı 2-1 kazandı.

Inter, 45. dakikada Lautaro Martinez ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Kairat, 55. dakikada Ofri Arad ile 1-1'lik beraberliği buldu. Inter, Carlos Augusto'nun 67. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.


Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 71. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Inter, Şampiyonlar Ligi'nde 12 puana yükseldi. Tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele eden Kairat'ın 1 puanı bulunuyor.

Inter, Devler Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Kairat, sahasında Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
