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Inter, Roma'dan 3 gol ve 3 puanla döndü!

İtalya Serie A'da 10. haftada Inter deplasmanda Lazio'yu 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Inter, Roma'dan 3 gol ve 3 puanla döndü!
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30 Ekim 2018 00:25
İtalya Serie A'da 10. hafta mücadelesinde Lazio ile Inter karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin 28. dakikasında Mauro Icardi ile öne geçen Inter, 41. dakikada Marcelo Brozovic ile farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 70'i gösterdiğinde sahneye yine Mauro Icardi çıktı ve Inter deplasmanda Lazio'yu 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Inter puanını 22'ye yükseltti ve ligde ikinciliğe yükseldi. Lazio ise 18 puanda kaldı.

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