İtalya Serie A'da 10. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya gelecek.Mücadelenin 28. dakikasında Mauro Icardi ile öne geçen Inter, 41. dakikada Marcelo Brozovic ile farkı 2'ye çıkardı.Dakikalar 70'i gösterdiğinde sahneye yine Mauro Icardi çıktı ve Inter deplasmanda Lazio'yu 3-0 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte Inter puanını 22'ye yükseltti ve ligde ikinciliğe yükseldi. Lazio ise 18 puanda kaldı.