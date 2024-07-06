Inter, Piotr Zielinski ile 4 yıllık imzaladı

Inter, Napoli'den ayrılan Polonyalı futbolcu Piotr Zielinski'yi 4 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; inter.it
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Inter, Piotr Zielinski ile 4 yıllık imzaladı
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06 Temmuz 2024 20:16
Serie A'da son şampiyon Inter, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiriyor.

Inter, Napoli'den ayrılan Polonyalı orta saha oyuncusu Piotr Zielinski'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Zielinski, Inter ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda toplam 35 maça çıkan Piotr Zielinski, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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