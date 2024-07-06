Inter, Piotr Zielinski ile 4 yıllık imzaladı

Serie A'da son şampiyon Inter, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiriyor.
Inter, Napoli'den ayrılan Polonyalı orta saha oyuncusu Piotr Zielinski'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre Zielinski, Inter ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezonda toplam 35 maça çıkan Piotr Zielinski, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Inter, Napoli'den ayrılan Polonyalı orta saha oyuncusu Piotr Zielinski'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre Zielinski, Inter ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezonda toplam 35 maça çıkan Piotr Zielinski, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
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