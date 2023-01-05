İtalya Serie A'da zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Inter ile Napoli karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'daki mücadeleyi Inter 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golü 56. dakikada Edin Dzeko attı.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Inter ligde 33 puana yükseldi. Ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Napoli ise 41 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Monza deplasmanına gidecek. Napoli, Sampdoria deplasmanına gidecek.
Görsel Kaynak: Inter / Twitter
Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golü 56. dakikada Edin Dzeko attı.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Inter ligde 33 puana yükseldi. Ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Napoli ise 41 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Monza deplasmanına gidecek. Napoli, Sampdoria deplasmanına gidecek.
Görsel Kaynak: Inter / Twitter
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