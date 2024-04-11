Inter Miami, CONCACAF Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

Lionel Messi'nin formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami, CONCACAF Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Meksika ekibi Monterrey'e 3-1 yenildi. İlk maçı da kaybeden ABD ekibi, turnuvaya veda etti.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Inter Miami, CONCACAF Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2024 10:42
Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen CONCACAF Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında MLS ekibi Inter Miami, deplasmanda Meksika temsilcisi Monterrey ile Estadio BBVA'da karşılaştı.

Müsabakada Meksika ekibi 31. dakikada Brandon Vazquez, 58. dakikada German Bertarame ve 64. dakikada da Jesus Gallardo'nun attığı gollerle 3-0 öne geçti. Mücadelenin 85. dakikasında Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin ortasında Paraguaylı oyuncu Diego Gomez skoru 3-1'e getirse de ABD takımının tur atlaması için yeterli olmadı.

Inter Miami, Jordi Alba'nın 78. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

İlk maçı da evinde 2-1 kaybeden Inter Miami, toplamda 5-2'lik skorla yenilerek turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Inter Miami, Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba gibi futbolcuları kadrosunda bulunduruyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery