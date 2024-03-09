Inter, emin adımlarla hedefe yürüyor!

Inter, deplasmanda Bologna'yı 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda hata yapmadı. Inter'de sakatlığını atlatan Hakan Çalhanoğlu, 61 dakika sahada kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Inter, emin adımlarla hedefe yürüyor!
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09 Mart 2024 21:54
Son güncelleme 09 Mart 2024 21:58
İtalya Serie A 28. hafta karşılaşmasında Inter, Bologna deplasmanına konuk oldu. Renato Dall Ara'daki maçı Inter, 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golü 37. dakikada Yann Aurel Bisseck attı.

Inter'de sakatlığını atlatan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 61 dakika sahada kaldı.

Ligde üst üste 10. galibiyetini alan Inter, puanını 75'e yükseltti ve şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı. Inter'in en yakın takipçisi Juventus'un [1 maçı eksik] ligde 57 puanı bulunuyor. 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Bologna ise 51 puanda kaldı.

Inter, hafta arasında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile deplasmanda rövanş maçına çıkacak. Simone Inzaghi'nin ekibi daha sonra ligde sahasında Napoli'yi ağırlayacak. Bologna, ligde gelecek hafta Empoli deplasmanına gidecek.

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