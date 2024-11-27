UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Inter, sahasında RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Inter, Guiseppe Meazza'daki maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Inter'e galibiyeti getiren golü 27. dakikada Castello Lukeba kendi kalesine attı.
Inter'de sakatlığını atlatan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 76 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Inter, Devler Ligi'nde 13 puana yükseldi. Leipzig, 5 hafta sonunda puanla tanışamadı.
Inter, bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek. Leipzig, sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.
Inter'e galibiyeti getiren golü 27. dakikada Castello Lukeba kendi kalesine attı.
Inter'de sakatlığını atlatan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 76 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Inter, Devler Ligi'nde 13 puana yükseldi. Leipzig, 5 hafta sonunda puanla tanışamadı.
Inter, bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek. Leipzig, sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.