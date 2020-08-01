Inter, deplasmanda Atalanta'yı yıktı, sezonu 2. tamamladı!

İtalya Ligi Serie A'da 38. ve son hafta karşılaşmasında Atalanta, Inter'i konuk etti.



Atleti Azzurri d'Italia Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Danilo D'Ambrosio ve 20. dakikada Ashley Young attı.



Üst üste 3. galibiyetini alan Inter, bu galibiyetle birlikte puanını 82'ye yükseltti ve sezonu 2. sırada tamamladı. Ligde tam 17 maç aradan sonra kaybeden Atalanta ise 78 puanla sezonu 3. sırada tamamladı.



