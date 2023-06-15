Inter'den Nicolo Barella kararı!

Newcastle'ın kadrosuna katmak istediği Nicolo Barella için Inter kararını verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Inter'den Nicolo Barella kararı!
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15 Haziran 2023 17:11
Inter'de oynadığı oyunla göz dolduran Nicolo Barella'nın talipleri artıyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Inter, Newcastle'ın kadrosuna katmak istediği Nicolo Barella'yı satmayı düşünmüyor.

Haberde Newcastle'ın oyuncu için 60 milyon euro'ya yakın bir bonservis teklifi yapmaya hazırlandığı belirtildi.

İtalyan devi Inter'in ise oyuncuyu kesinlikle satmayacağı aktarıldı.

26 yaşındaki oyuncu, Inter ile çıktığı 187 maçta 20 gol, 44 asist yapma başarısı gösterdi.

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