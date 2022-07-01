Inter, Andre Onana transferini açıkladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, kaleci Andre Onana'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Kamerunlu file bekçisiyle uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi.
6 yıldır Ajax forması giyen ve 214 maça çıkan Onana'nın Hollanda ekibiyle sözleşmesi sona ermişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Kamerunlu file bekçisiyle uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi.
6 yıldır Ajax forması giyen ve 214 maça çıkan Onana'nın Hollanda ekibiyle sözleşmesi sona ermişti.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ