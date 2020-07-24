İngiltere'de gündeme damga vuran tartışma: Klopp & Lampard

LAMPARD'DAN KLOPP'A: "S... GİT"

LAMPARD: "BAZILARI ÇİZGİYİ AŞTI"

KLOPP: "BİZ KİBİRLİ DEĞİLİZ"

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ve Chelsea arasında Anfield'da oynanan ve ev sahibinin 5-3 kazandığı maç sırasında menajerler Jürgen Klopp ve Frank Lampard'ın ağız düellosu ile söylenenler gündeme damga vurdu.Mateo Kovacic ile Naby Keita arasındaki mücadele sırasında hakem faul düdüğünü çalıp topu Liverpool'a verince, Frank Lampard bu karara sinirlendi. Liverpoollu oyuncunun kendini yere bıraktığını düşün Lampard, yardımcı hakemle tartışmaya girdi. Bu tartışmaya önce Liverpool asistan menajeri Pep Lijnders ve ardından Jürgen Klopp dahil oldu.Frank Lampard, tartışma sırasında Klopp'a, "Kazandığın sadece bir kupa ve bize büyük amcalık taslıyorsun. S.... git!" dedi. Jürgen Klopp ise eliyle 'sus' işareti yaparak, 'Yerine otur' dedi. Lampard'ın tepkisi ise bu sözler ve işaret sonrası daha da arttı.Maç sonra kavga hakkında görüşü sorulan Lampard, Liverpoollu idarecilerin kibirli olduklarını dile getirmişti.Wolves ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında tekrar görüşü sorulan Lampard, "Videoyu gördüm. Kullandığım dilden ötürü pişmanım. Benim de iki genç kızım var ve sosyal medyayı takip ediyor. Durumu daha farklı ele alabilirdim. Maçtan sonra Jürgen Klopp ile oturup bir bira içebilirim. Ancak, Klopp'tan başka Liverpool yedek kulübesindeki bazı isimler sınırı aştılar. Kullandığım sözcüklerden ötürü pişmanım. Artık önümüzde bakalım." ifadelerini kullandı.Jürgen Klopp ise Newcastle ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında kavga ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.Klopp, "Bize bu şekilde bir yakıştırma yapılamaz. Biz kibirli değiliz. Frank, maç sırasında çok rekabetçiydi. Buna saygı duyuyorum. O an söyledikleri sadece kazanma iç güdüsüyle söylenen şeylerdi. Anfield'a 3 puan için gelmişti. Bunları maç bittikten sonra söyleydi, normal karşılayamazdım. Ancak, bitiş düdüğünden sonra gayet centilmen biri. Maçtan sonra herkesin defteri kapatması gerekiyor. Normalde bunları konuşmazdım ama Frank de konuştuğu için cevap verdim." ifadelerini kullandı.