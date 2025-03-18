İngiltere'de Palmer kadrodan çıkartıldı

Chelsea forması giyen Cole Palmer, sakatlığı nedeniyle İngiltere Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İngiltere'de Palmer kadrodan çıkartıldı
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18 Mart 2025 20:33
Chelsea forması giyen Cole Palmer, İngiltere Milli Takımı kadrosundan çıkartıldı.

Chelsea, cumartesi günü sakatlık yaşayan Palmer'in milli takım kampından ayrıldığını ve kulübe döndüğünü duyurdu.

İngiltere, Dünya Kupası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Palmer, sakatlığı nedeniyle ülkesini bu maçlarda yalnız bırakacak.

Chelsea'de bu sezon 33 maçta süre bulan 22 yaşındaki Palmer, 14 gol attı ve 6 asist yaptı.

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