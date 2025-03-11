Inaki Pena'ya İspanya'dan iki talip!

Real Betis ve Celta Vigo, Barcelona forması giyen Inaki Pena ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Inaki Pena'ya İspanya'dan iki talip!
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11 Mart 2025 19:36
Barcelona forması giyen ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Inaki Pena, şimdiden en gözde isimlerinden biri olmayı başardı.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Real Betis ve Celta Vigo, 26 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

İki takımın da Pena'nın yaz transfer döneminde Barcelona'dan ayrılmaya karar vermesi halinde İspanyol kaleciyi transfer etmek istedikleri belirtildi.

İspanyol basını geçtiğimiz günlerde, Barcelona'nın gelecek sezon kalede Marc Andre ter Stegen ve Wojciech Szczesny ile devam etmek istediğini gündeme getirmişti.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Inaki Pena'nın Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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