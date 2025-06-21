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Immobile'de vedaya maaş engeli!

Bologna'nın ilgilendiği Ciro Immobile, İtalyan ekibine transfer olmaya sıcak bakıyor. Immobile'nin Beşiktaş'tan kazandığı yıllık 6.5 milyon euro'luk ücret ise transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

calendar 21 Haziran 2025 01:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Immobile'de vedaya maaş engeli!
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Bologna, Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile için harekete geçti.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan ekibi, Immobile ile temasa geçti. Immobile, Bologna'ya transfer olmaya sıcak bakıyor.

35 yaşındaki deneyimli golcü, transfer için Bologna Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ile de temas kurdu.

MAAŞ ENGELİ


İtalyan golcünün Beşiktaş'tan kazandığı yıllık 6.5 milyon euro ücret nedeniyle sözleşme şartlarının nasıl çözüleceği belirsizliğini koruyor. Bologna, bu sorunu çözmek için Immobile ile temaslarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Ciro Immobile'nin Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Beşiktaş forması altında 41 maçta süre bulan Ciro Immobile, 19 gol attı ve 4 asist yaptı.


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