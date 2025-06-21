Immobile'de vedaya maaş engeli!

Bologna, Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile için harekete geçti.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan ekibi, Immobile ile temasa geçti. Immobile, Bologna'ya transfer olmaya sıcak bakıyor.
35 yaşındaki deneyimli golcü, transfer için Bologna Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ile de temas kurdu.
MAAŞ ENGELİ
İtalyan golcünün Beşiktaş'tan kazandığı yıllık 6.5 milyon euro ücret nedeniyle sözleşme şartlarının nasıl çözüleceği belirsizliğini koruyor. Bologna, bu sorunu çözmek için Immobile ile temaslarını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Ciro Immobile'nin Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Beşiktaş forması altında 41 maçta süre bulan Ciro Immobile, 19 gol attı ve 4 asist yaptı.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan ekibi, Immobile ile temasa geçti. Immobile, Bologna'ya transfer olmaya sıcak bakıyor.
35 yaşındaki deneyimli golcü, transfer için Bologna Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ile de temas kurdu.
MAAŞ ENGELİ
İtalyan golcünün Beşiktaş'tan kazandığı yıllık 6.5 milyon euro ücret nedeniyle sözleşme şartlarının nasıl çözüleceği belirsizliğini koruyor. Bologna, bu sorunu çözmek için Immobile ile temaslarını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Ciro Immobile'nin Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Beşiktaş forması altında 41 maçta süre bulan Ciro Immobile, 19 gol attı ve 4 asist yaptı.
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