İlker Yağcıoğlu: "Galatasaray ne yapıyor! Bu ne ağabey!"

TRT Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ın Kayserispor'u 5-1 yendiği maç ile ilgili yorumlarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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İlker Yağcıoğlu: 'Galatasaray ne yapıyor! Bu ne ağabey!'
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22 Aralık 2024 21:09
TRT Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ın Kayserispor'u 5-1 yendiği maç ile ilgili yorumlarda bulundu.

Yağcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"111 PUANIN 102'Sİ ALINMIŞ"

"2024 yılında Galatasaray'ın ligde oynadığı bu son maçıydı. Galatasaray 37 tane maç oynamış. 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet almış. 111 puan varmış alınacak, 102 puanını almış. Puan ortalaması 2.75."

"BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

"Bu ne abi? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Yiğidi öldür, hakkını teslim et demişler."

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