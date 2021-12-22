İlker Yağcıoğlu: "Fenerbahçeli futbolular utanmalı"

9 kişi kalan Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Fenenerbahçeli futbolculara sert eleştiri geldi.

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İlker Yağcıoğlu: 'Fenerbahçeli futbolular utanmalı'
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22 Aralık 2021 22:18
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 9 kişi kalan Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalmasını İlker Yağcıoğlu değerlendirdi.

Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçeli futbolcuları yayıncı kuruluşta yaptığı programda sert şekilde eleştirdi.

İlker Yağcıoğlu "Bu bir oyundur. Her türlü skora saygımız var ama bazen de utanırsınız. Bazen ortaya koyduğunuz performanstan utanmanız gerekir. Fenerbahçeli oyuncuların, 1 saat 9 kişi oynayan rakibine karşı utanmaları gerekiyor. Bu bir ayıp artık! Bu kadar yavaş, bu kadar vurdumduymaz, bu kadar isteksiz oynamaya hakkınız yok. Tamam hoca da gitti, sistem döndü. Beklenenler sahaya döndü. O zaman bu oyunun açıklaması nedir ağabey! Bunun izahı yok." ifadelerini kullandı.


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