İlkem Yapı Tarsus Spor, play-off hedefinde ısrarlı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İlkem Yapı Tarsus Spor, sezon öncesinde koyduğu play-off hedefini gerçekleştirmek istiyor.



Yeni sezon öncesinde yaptığı transferlerle kadrosunu yenileyen Tarsus ekibi, ilk yarıda çıktığı 11 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti, 7 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.



İlk yarıyı 8. sırada tamamlayan Tarsus ekibi, 11 maçta rakip potalara 917 sayı bırakırken, bu performansla en çok sayı atan ikinci takım oldu. Kendi potasında ise çıktığı maçlarda 983 sayı gören Tarsus Spor, ligde en fazla sayı yiyen ekip oldu.



Sezonun ilk yarısını Zonguldak Spor Basket 67 takımının ligden çekilmesi nedeniyle erken bitiren İlkem Yapı Tarsus Spor, ikinci yarıda başarılı performans göstererek play-off potasında kalmayı hedefliyor.



Başantrenör Cihat Barış Akgün, AA muhabirine, geçen seneye göre ilk yarıda güzel oyunlar çıkardıklarını söyledi. Çıktıkları maçlarda performanslarını skora yansıtamadıklarını dile getiren Akgün, ligi daha rahat bir noktada bitirmek istediklerini belirtti.



Zor bir ligde mücadele ettiklerini anlatan "Bir, iki takım hariç herkesin seviyesi aynı. Herkes birbirini yenebiliyor. Ciddi anlamda skor üretebiliyoruz ama aynı oranda sayı yiyebiliyoruz. Savunma agresifliğimizi artırmamız lazım." diye konuştu.



Akgün, play-off ve Türkiye Kupası'nın sınırında olduklarını belirterek, bu sınırda en az 4-5 takımın daha bulunduğuna dikkati çekti. Her takımın puan olarak birbirine çok yakın olduğunu anlatan Akgün, "Kendimizi play-off potasına atabileceğimizi düşünüyorum." dedi.



"Güzel uyum içerisindeyiz"



Genel menajer Ahmet Büken de bu yıl kurdukları mütevazı takımla güzel başarılar yakaladıklarını ifade etti.



Ligin ilk yarısında talihsiz mağlubiyetler aldıklarını belirten Büken, "Türkiye Kupası ve play-off oynamak istiyoruz. Bu iki hedefe yakınız. Gerek teknik ekip gerekse de oyuncular güzel uyum içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.



Büken, zamanla daha iyi noktalara geleceklerini sözlerine ekledi.



