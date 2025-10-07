İlkay Gündoğan'dan ailesine anlamlı jest

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan, her sezon ilk formasını annesine, ilk gol formasını ise babasına hediye ediyor.

calendar 07 Ekim 2025 11:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın yıldız ismi İlkay Gündoğan, sahadaki başarısının yanı sıra aileye verdiği değerle de takdir topluyor.
 
Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcunun, ailesine yönelik özel bir geleneği olduğu ortaya çıktı.
 
İlkay Gündoğan, her sezon ilk kez giydiği formayı annesine, ilk gol attığı formayı ise babasına hediye ediyor. Bu geleneğini Galatasaray kariyerine de taşıyan milli oyuncu, Beşiktaş derbisinde attığı golle sezonun ilk gol sevincini yaşadı. Derbi sonrası formasıyla ilgili gelen taleplere ise, "Babama sözüm var" yanıtını verdiği öğrenildi.
 
Gündoğan'ın bu anlamlı davranışı, futbolseverler ve taraftarlar arasında da büyük beğeni topladı. Ailesine olan bağlılığıyla tanınan deneyimli orta saha oyuncusu, sadece saha içindeki liderliğiyle değil, karakteriyle de örnek bir profil çizmeye devam ediyor.
 
