İlk yarı yorumları: Trabzonspor - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Yorumcular, ilk yarıyı değerlendirdi.

RIDVAN DİLMEN



Valerien Ismael rakibe göre değil kendi oyun sistemime göre oynuyorum diyor. Çünkü farklı bir düşüncede olsa en azından Trabzonspor gibi güçlü bir deplasmanda hiç düzeni bozmayayım. Ondan sonraki haftalarda hazırlığını yapayım diye düşüne bilirdi ama ilk günden itibaren belli bir tarzım var ve bununla oynamak istiyorum diyor. Bir takım 5-10 günde kondisyon kazanmaz. Trabzonspor'un bu sene oynadığı hiçbir maçta herhangi bir takım böyle üstün oynayamadı. Beşiktaş'a hayran kaldım. Bunu 95-97 dakika oynamak çok kolay değil. Ismael'in en büyük avantajı 5 değişiklik kuralının gelmiş olması. Bu sistemle bunu oynamak kolay değil.



ERMAN TOROĞLU



Djaniny'nin pozisyonu haftanın pozisyonu, inanılır gibi değil o golü kaçırması. Maçı daha doğru oynayan takım Beşiktaş. Orta sahada Trabzon hiç yok. Beşiktaş daha akıllı ve düzgün oynuyor ancak bu Trabzon'a karşı ilk yarıda gol bulmalısınız. Bütün dönen topları Beşiktaş aldı. Trabzonspor Nwakaeme yüzünden 1 kişi eksik oynuyor. İkinci devrede Cornelius'u alabilir oyuna Abdullah Avcı, Nwakaeme'nin yerine. Ghezzal, Rosier çok hareketliyken Trabzonspor çok yanlış futbol sergiliyor. Birkaç tane de tartışmalı hamle yaptılar ceza sahası içinde. Tabii Trabzon'un savunmadaki eksikleri ve Hamsik'in olmaması da etkili maçta. Hamsik olmadığı için Trabzon şu an beyni olmadan oynuyor. Abdülkadir ve Bakasetas o görevi üstlenemedi. Devre genelinde Trabzon hep Beşiktaş'ı bozmaya oynadı. Bu şekilde maçı götüremezsiniz. Bakasetas, Visca sahada yoklar. Şu andaki oyuna göre Trabzonspor bu maçtan 1 puan alırsa onlar için iyi olur. Beşiktaş yönetimi, teknik adamı şimdiden getirerek doğru olanı yaptı. Doğru isim mi değil mi göreceğiz ancak şimdiden takımı tanıması önemli. Hakem şu ana kadar kötü bir maç yönetmedi. Bir pozisyona bakacağız daha sonra. Sarı kartı da daha dikkatli kullanması gerekir.



METİN TEKİN



Herkes Valerin Ismael'in kısa sürede neler yaptığına baktı. Beklediğimden çok daha iyi Beşiktaş temposu gördüm. Trabzonspor'dan daha fazla yaratıcılık bekliyordum. Djaniny hayal ettiği bir pozisyon yakaladı ama vuramadı. Kim daha ağır basıyor? Beşiktaş diyebilirim. Alex Teixeira çizgide oynayamaz ama içeri girerse, daha etkili olur.



ÖNDER ÖZEN



Formasyonlar farkı olabilir ama iki takım benzer anlayışa sahip. İki takım da orta sahada yaratıcı oyuncuların topla buluşmaması için merkezi kapatmaya çalışıyor. Kenarlardan gelmeye çalışıyorlar. Valerien Ismael seçimi merkezi kapatmak için doğru. Bekler işi çözecekse, Beşiktaş daha yakın. İlk yarının yıldızı Welinton, kusursuz oynadı. Beşiktaş'ın gerideki 3'lüsünü doğru buldum.



TÜMER METİN



Tempo var ama pozisyon zenginliği açısından üst düzey bir maç diyemeyiz. Beşiktaş ilk 20 dakikada sanki ev sahibiymiş gibi oynadı, Trabzonspor sonra dengeledi onu. Zorbay Küçük'e tek eleştirim, bütün takdir haklarını ev sahibi takım lehine kullandı. Kötü maç yönetmedi, oynatmaya yönelik, tempoyu düşürmeden oynattı. Alex Teixeira var mı, yok mu hiçbir şey anlamadık. Rachid Ghezzal Beşiktaş'ın en iyisiydi. Trabzonspor'da Djaniny hareketliydi, Anthony Nwakaeme ve Edin Visca etkisizdi. Bir gol oyunu bambaşka yöne getirir. Muhtemelen Valerien Ismael maça dokunarak başlayacak. Nkoudou - Teixeira değişikliği olabilir. Hamsik iki aydır yok, bu oyunu başka yere taşıyan oyuncudur. Sanki, Abdülkadir'e dokunup, Bakasetas'ı bir öne atıp Hamsik'i Siopis'in yanına koyabilir.



GÜNTEKİN ONAY



Beşiktaş baskılı başladı, yoğun bir baskı oluşturdu. 9 şut attılar ama 1 isabetli şutları vardı. Trabzonspor ise 3 şut attı ancak isabet sağlayamadı. Beşiktaş, 16 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Beşiktaş'ın farklı bir oyun anlayışı ve formasyonu vardı. Topla daha çok oynayan Trabzonspor. Daha önceki Beşiktaş, topa daha çok sahip olurdu ama Beşiktaş daha dikine oynuyor. Djaniny'nin net bir fırsatı var. Batshuayi kıpırdanmış olsa farklı olabilirdi. Sert ve kıran kırana bir maç oluyor.



FEYYAZ UÇAR



Hakem, mümkün olduğu kadar topun oynanmasını istiyor. Faul kokan pozisyonlarda bile oyunu devam ettirdi. Ghezzal takımı adına iyi şeyler yapıyor. Çizgide değil içeride oynuyor. Beşiktaş diğer maçlara göre daha derli toplu. Djaniny artistik bir gol atmak istemese gol olurdu. Göğsümle alıp vole vuramayım demese farklı olabilirdi. Sağ ayağıyla önce yere basıp sağıyla vurmaya çalışıyor. Ayakta dursa gol olacak.



İLKER YAĞCIOĞLU



Beşiktaş dönen topların da hepsini alıp ataklarını tazeledi. 3-4-2-1 gibi oynuyor Beşiktaş. Ghezzal çok oyunun içinde. Kanatta değil daha çok içeride. Batshuayi, bildiğimiz Batshuayi olsa Beşiktaş öne geçerdi. Valerien Ismael'in oyunuyla ilgili olumlu şeyler aldım. İyi ve doğru oynattı. Trabzonspor en etkisiz ilk yarılarından birini oynadı.





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