23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
1-1
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
2-5
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
0-0
23 Kasım
Cremonese-Roma
1-3
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
2-2
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
1-1
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
2-4
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
3-1
23 Kasım
Lille-Paris FC
3-290'
23 Kasım
Toulouse-Angers
0-1
23 Kasım
Nantes-Lorient
1-1
23 Kasım
Brest-Metz
3-2
23 Kasım
Auxerre-Lyon
0-0
23 Kasım
Inter-AC Milan
0-185'
23 Kasım
Lazio-Lecce
2-0
23 Kasım
Elche-Real Madrid
1-077'
23 Kasım
Verona-Parma
1-2
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
1-2
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
0-1
23 Kasım
Real Betis-Girona
1-1
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
0-0
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
4-1
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
1-2
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
0-1
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
2-0
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
2-1
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
1-0
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

İlhan Palut: "10 dakikada maç tersine döndü"

Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, planladıkları oyunu 55 dakika sahaya yansıttıklarını ancak 10 dakikalık süreçte her şeyin tersine döndüğünü söyledi.

24 Kasım 2025 00:29
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
İlhan Palut: '10 dakikada maç tersine döndü'
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'ye 5-2 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, takımından çok büyük bir şikayeti olmadığını belirterek, "Skordan dolayı çok üzgünüm." dedi.
 
Palut, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi hazırlandıklarını söyledi.
 
Maç öncesi hissiyatlarının bu yönde olduğunu belirten Palut, "Fenerbahçe'yi önde karşılayarak başlamayı hedeflemiştik. İlk planımız en az ilk 15 dakika özellikle kompakt savunmayla yardımlaşarak, alanları kapatarak, Fenerbahçe'nin pozisyon bulmasını engelleme yoluna gitmekti." diye konuştu.
 
Palut, ofansif anlamda da hazırlıklı olduklarını vurgulayarak, "Fenerbahçe'nin özellikle Kerem ile yaptığı kanat baskılarını paslarla geçip, 3. bölgeye gitmek, hem de ikinci planda kompakt durduğumuz anlardaki kazanacağımız toplarla Fenerbahçe kalesine baskınlar düzenlemek. Maç öncesi planımız özetle buydu." ifadelerini kullandı.
 
Fenerbahçe'nin ilk yarıda topa hakim olduğu anlar olduğuna işaret eden Palut, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"İlk 55 dakika planımızın dışında sahada hiçbir şey olmadı. Bir Fred'in şutu vardı, çok tehlikeliydi. Onun dışında da güvenli bir oyun oynuyorduk ama tek sıkıntımız 2-0'dan sonra bir anda oyunun basit kısmını unutup, kolay top kayıpları yapmaya, pas vereceğimiz zaman en iyisini aramaya, yani futbolun açıkçası ciddiyetinden birazcık daha geri gitmeye başladı. "
 
Palut, ikinci yarıya da takımının iyi başladığını aktararak, "Üçüncü golü bulabilirdik. Maalesef 55-65 dakika arasını hepimiz seyrettik. 10 dakikada 3 gol yedik. Üstüne ikinci golden sonra arada bir kırmızı kart gördük ve her şeyin bizim için iyi gittiği maç 10 dakika içerisinde tersine döndü. Kırmızı karttan sonra 5-3-1 oynamayı düşünüyordum. Oyuna Alikulov girecekken Fenerbahçe üçüncü golü attı. Bu sefer 3-4-2 sistemini oynamaya başladık. Bir kişi eksikle, iki forvet dizilişine döndük. Aslında bu üçüncü golle dördüncü gol arasında oyunu biraz dengeledi. Tabii ki 10 kişiyle bu çok riskli bir diziliş ve iki tane daha kötü gol yedik. Maçı kaybettik." diye konuştu.
 
Oyuncuların mücadelesinden memnun olduğuna dikkati çeken Palut, sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Daha iyisini kesinlikle yapabilirdik. 2-0 dan sonra daha çok topun değerini bilebilirdik. Belki maçı bitirecek cezayı kesebilirdik ama 10 dakikada maç başka bir yere gitti. Üzgünüz. Oyuncularımın mücadelesi için en çok üzgünüm. İyi tarafına bakmaya çalışacağız. 55 dakika oynadığımız oyundan veriler alıp 10 dakika da nasıl dağıldığını da öz eleştirisini de kendi içimizde yapacağız. Genel manada takımımdan çok büyük bir şikayetim yok. Skordan dolayı çok üzgünüm. Fenerbahçe'yi tebrik ederim."
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
