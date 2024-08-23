İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor'la karşılaşacak.
Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, cumartesi günü saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
İlk maçında Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da kırmızı kart gören teknik direktör Arda Turan, 2. hafta maçında 4-1 yendikleri Bodrum FK karşısında kulübede görev alamamıştı. Cezasını tamamlayan teknik adam, takımın başında yedek kulübesindeki yerini alacak.
Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, cumartesi günü saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
İlk maçında Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da kırmızı kart gören teknik direktör Arda Turan, 2. hafta maçında 4-1 yendikleri Bodrum FK karşısında kulübede görev alamamıştı. Cezasını tamamlayan teknik adam, takımın başında yedek kulübesindeki yerini alacak.
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