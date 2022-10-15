Igor Tudor PSG'den çekinmiyor

Marsilya teknik direktörü Igor Tudor, PSG ile oynayacakları ligin zirvesini ilgilendiren maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Hırvat teknik adam PSG'den çekinmediklerini ve aksine ciddiyetlerini göstermek için kazanmak istediklerini belirterek, "Pazar günü PSG'ye karşı zor bir sınav vereceğiz. Bu kadar yüksek bütçesi olan bir takıma karşı oynamak zor olacak ama tarih, bize kazanmamızın mümkün olduğunu gösteren verilerle dolu. Ne kadar ciddi olduğumuzun kanıtı olarak PSG'yi yenmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.



Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Igor Tudor'un takımı Marsilya, Ligue 1'de oynadığı 10 maçta topladığı 23 puanla haftaya 3. sırada giriyor. PSG ise 10 maçta 26 puan toplayarak ligin zirvesinde yer alıyor.





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