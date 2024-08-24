Trendyol 1. Lig 3.hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadı'nda oynana maçta taraflar golsüz berabere kaldı.



Bu sonuçla birlikte Alagöz Holding Iğdır FK, puanının 7'ye Gençlerbirliği ise puanını 2'ye yükseltti.



Ligin bir sonraki maçında Iğdır FK, pendikspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise Esenler Erokspor deplasmanına gidecek.







Stat: Iğdır Şehir Stadı



Hakemler: Süleyman Bahadır, Mehmet Kapluhan, Samet Özkul



Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Ahmet Emin Engin (Dk. 77 Berkan Keskin), Burak Bekaroğlu, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Guima (Dk. 65 Niemann), Burak Altıparmak (Dk. 88 Ömer Şişmanoğlu), Lico (Dk. 88 Marcos Silva), Caner Cavlun (Dk. 77 Catic), Regattin, Aleksic



Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Fıratcan Üzüm (Dk. 46 Ensar Kemaloğlu), Yasin Güreler, Mikail Okyar, Etebo (Dk. 90+3 Oğuzhan Berber), Buğra Çağıran (Dk. 77 Mete Kaan Demir), Amilton (Dk. 78 Samed Onur), Djitte (Dk. 84 Yatabare)



Sarı kartlar: Dk. 22 Guima, Dk. 62 Caner Cavlun, 90+2 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 41 Mikail Okyar (Gençlerbirliği)







IĞDIR (AA) - Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.





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