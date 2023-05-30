iddaa'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor için özel oyun

Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oynayacağı lig maçları için iddaa'da özel bir oyun var!

Haber; Sporx.com
Abone Ol
iddaa'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor için özel oyun
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2023 16:12
iddaa'dan Süper Lig maçları için özel olarak hazırlanan "Haftanın Oyunu" için seçilen karşılaşmalar duyuruldu.

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Ankaragücü - Galatasaray, Fenerbahçe - Antalyaspor ve Giresunspor - Trabzonspor maçları için özel bir oyun var!

Üç Büyükler, bu hafta Süper Lig'deki maçlarını kazanırlar mı?

Bu oyunla, kombine kuponda toplam 4.29 olan oran, yeni oyun 3'te 3'le tek bir seçenek altında 5.37  oluyor.

Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da, 3'te 3'le daha fazla kazanma şansı seni bekliyor.

İDDAA'DA ÖZEL ETKİNLİKLERE OYNAMAK İÇİN TIKLA




SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery