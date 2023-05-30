iddaa'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor için özel oyun

iddaa'dan Süper Lig maçları için özel olarak hazırlanan "Haftanın Oyunu" için seçilen karşılaşmalar duyuruldu.
Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Ankaragücü - Galatasaray, Fenerbahçe - Antalyaspor ve Giresunspor - Trabzonspor maçları için özel bir oyun var!
Üç Büyükler, bu hafta Süper Lig'deki maçlarını kazanırlar mı?
Bu oyunla, kombine kuponda toplam 4.29 olan oran, yeni oyun 3'te 3'le tek bir seçenek altında 5.37 oluyor.
Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da, 3'te 3'le daha fazla kazanma şansı seni bekliyor.
İDDAA'DA ÖZEL ETKİNLİKLERE OYNAMAK İÇİN TIKLA
Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Ankaragücü - Galatasaray, Fenerbahçe - Antalyaspor ve Giresunspor - Trabzonspor maçları için özel bir oyun var!
Üç Büyükler, bu hafta Süper Lig'deki maçlarını kazanırlar mı?
Bu oyunla, kombine kuponda toplam 4.29 olan oran, yeni oyun 3'te 3'le tek bir seçenek altında 5.37 oluyor.
Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da, 3'te 3'le daha fazla kazanma şansı seni bekliyor.
İDDAA'DA ÖZEL ETKİNLİKLERE OYNAMAK İÇİN TIKLA