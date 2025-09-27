Icardi'den Süper Lig'de müthiş rakam!

Galatasaray taraftarının büyük aşkı Mauro Icardi, gollerini atmaya devam ediyor.
Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle 9 ay sahalardan uzak kalan Arjantinli yıldız, Alanyaspor maçında da boş durmadı ve 23. dakikada fileleri sarstı.
Bu sezon süre aldığı 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli santrfor, son 4 karşılaşmada da ağları havalandırmayı başararak klasını konuşturdu.
Icardi, Süper Lig'de şans bulduğu 316 dakikada 5 kez gol atarak dikkat çeken bir istatistik ortaya koydu.
