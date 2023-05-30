Icardi'den şampiyonluk ve transfer açıklaması!

Mauro Icardi, şampiyonluk maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Icardi'den şampiyonluk ve transfer açıklaması!
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30 Mayıs 2023 22:30
Son güncelleme 30 Mayıs 2023 22:33
Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, şampiyonluğun geldiği Ankaragücü maçı sonrası konuştu.

Arjantinli yıldız Galatasaray macerasının mutlu sonla taçlanmasıyla ilgili "Buraya adım attığım andan itibaren amacım şampiyon olmaktı ve olduk. Amacımız şampiyonluktu ve sonunda buna ulaştık. Benim için çok özel bir yıldı. Bana çok güvendiler, benimle ilgilendiler. Çok özel ve güzel bir sezon oldu." sözlerini kullandı.

Hafta sonunda oynayacakları derbiyle ilgili de konuşan Icardi, "Fenerbahçe derbisini kazanmamız gerekiyor. Ondan sonra tatile gideceğim." açıklamasını yaptı.

Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya ise Icardi, "PSG'de kontratım var, onlarla görüşülmesi gerekiyor. Galatasaray'ı çok seviyorum ama konuşulması gereken birçok şey var." diyerek açıklamalarını tamamladı.

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