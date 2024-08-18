Icardi'den Fenerbahçe'ye yeni gönderme!

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Icardi'den Fenerbahçe'ye yeni gönderme!
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18 Ağustos 2024 00:11
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte flaş bir paylaşımda bulundu.

Taraftarına seslenen Icardi, ''İyi geceler Aslanlar'' mesajını paylaştı. 

Bu paylaşım Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 



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