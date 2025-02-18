Ibrahimovic'ten hakemin kırmızı kart kararına tepki!

Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda oynanan mücadelede Milan ile Feyenoord 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Milan'da danışmanlık görevi yapan Zlatan Ibrahimovic, maçın hakemine tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ibrahimovic'ten hakemin kırmızı kart kararına tepki!
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18 Şubat 2025 23:37
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Milan, sahasında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki mücadele 1-1 tamamlandı.

İlk maçtaki 1-0'lık mağlubiyeti sebebiyle Milan, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Milan'da sol bek oyuncusu Theo Hernandez, karşılaşmada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Milan forması giyen Theo Hernandez, karşılaşmanın 51. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 44. dakikadan sarı kartı bulunan Hernandez, 51. dakikada rakip ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Szymon Marciniak, Hernandez'in kendisini aldatmaya yönelik harekette bulunduğu gerekçesiyle Fransız futbolcuya ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gösterdi.

Maçın ardından Milan Danışmanı Zlatan Ibrahimovic maçın ardından Gösterilen kırmızı kart hakkında açıklamalarda bulundu.

Zlatan Ibrahimovic: "Hayal kırıklığına uğradık ve öfkeliyiz! Hakem, Theo Hernandez'in ikinci sarı kartında acımasız davrandı. Kırmızı kart maçı değiştirdi. Ama çok daha fazlasını yapabilirdik! Feyenoord bizden daha iyi değildi. Kendimizi öldürdük!" sözlerini sarf etti.
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