İbrahim Üzülmez, Iğdır FK'de!

Trendyol 1. Lig takımlarından Iğdır FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü belirledi.
Iğdır FK, İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya vardı.
Yeşil beyazlıların açıklamasında, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine ve ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
51 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Pendikspor'u çalıştırmıştı.
Iğdır FK, İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya vardı.
Yeşil beyazlıların açıklamasında, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine ve ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
51 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Pendikspor'u çalıştırmıştı.
Iğdır FK, teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'in getirildiğini açıkladı. pic.twitter.com/2YXdx4STvR
— Sporx (@sporx) September 19, 2025