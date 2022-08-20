İbrahim Üzülmez: 'Deplasmanda alınan puan iyi'

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da teknik Direktör İbrahim Üzülmez, kendileri adına zor bir maçı geride bıraktıklarını belirtti.



Üzülmez, "İyi ve zor bir maçtı. Bu ligin ofansif anlamda becerisi yüksek bir takımına karşı oynadık. Samsunspor büyük bir camia. Taraftarıyla bütünleşen bir takıma karşı mücadele ettik." değerlendirmesinde bulundu.



Attıkları gole kadar iyi oynadıklarını anlatan Üzülmez, şunları söyledi:



"Kornerde rakibi boş bırakınca gol yedik. İkinci yarıda iki takım da mücadele etmeye çalıştı. Lig uzun bir maraton. Bu maratonda böyle zor deplasmanlarda alınan puanlar bizim için iyidir. Saha içinde eksikliklerimiz var. Daha fazla coşkulu ve istekli oynamamız gerekiyor. Bu oyuncu grubuna güveniyorum. Bu mücadeleyi oyunsal anlamda geliştirerek daha iyi bir Eyüpspor'u ilerleyen haftalarda sahaya yansıtmak istiyoruz."



Üzülmez, geçen hafta sakatlanan Ryan Babel'in 4 hafta sahalardan uzak kalacağını sözlerine ekledi.





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