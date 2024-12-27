Hüseyin Yücel: 'Roger Schmidt ile görüştük'

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, teknik direktör arayışları konusunda açıklamada bulundu.
Sports Digitale'de konuşan Yücel, "Roger Schmidt, teknik direktör listenizde var mı?" sorusuna, "Görüşürüz onunla da görüşürüz ama şimdiye kadar bir temasımız olmadı." dedi.
Daha sonra telefonunda gelen mesaj doğrultusunda düzeltme yapan Yücel, "Roger Schmidt ile görüşmüş bizimkiler. 6 aylık gelmeyi kabul etmemiş." ifadelerini kullandı.
Son olarak Benfica'da görev yapan Alman teknik direktör Roger Schmidt, 31 Ağustos 2024 tarihinden bu yana kulüp çalıştırmıyor.
Sports Digitale'de konuşan Yücel, "Roger Schmidt, teknik direktör listenizde var mı?" sorusuna, "Görüşürüz onunla da görüşürüz ama şimdiye kadar bir temasımız olmadı." dedi.
Daha sonra telefonunda gelen mesaj doğrultusunda düzeltme yapan Yücel, "Roger Schmidt ile görüşmüş bizimkiler. 6 aylık gelmeyi kabul etmemiş." ifadelerini kullandı.
Son olarak Benfica'da görev yapan Alman teknik direktör Roger Schmidt, 31 Ağustos 2024 tarihinden bu yana kulüp çalıştırmıyor.