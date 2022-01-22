Hüseyin Türkmen'in yerine transfer

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın nihai raporuna göre, Hüseyin Türkmen'in kulüpteki geleceği netleşecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Hüseyin Türkmen'in yerine transfer
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22 Ocak 2022 13:09
Giresun maçında 32. dakikada oyundan alınınca, kenarda değişiklik için bekleyen Puchacz'ın elini bile sıkmadan direkt soyunma odasının yolunu tutan Hüseyin Türkmen'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, 24 yaşındaki stoper için karar aşamasında.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın nihai raporuna göre, Hüseyin Türkmen'in kulüpteki geleceği netleşecek. Fakat ilk bilgilere göre oyuncunun başka bir kulübe gönderilme ihtimali yüksek gözüküyor.

Hüseyin'in ayrılması halinde Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ın transferinde somut adımlar atılacak. Alternatif yerli stoper olarak uzun süredir gündemde olan Trabzon doğumlu Samet için geçtiğimiz haftalarda Adana Demirspor'un kapısı çalınmıştı.

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