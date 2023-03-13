Hüseyin Eroğlu: 'Şampiyonluk için mücadele edeceğiz'

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Beyçimento Bandırmaspor'u 5-0 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Eroğlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, yağmurlu havaya rağmen maça gelen taraftara teşekkür etti.



Lider oldukları ancak önemli olanın sezon sonu şampiyon olmak olduğunu dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:



"Bandırmaspor maçı bizim için finaldi. Maçın başından beri kontrol bizdeydi. Penaltı ve kırmızı karttan sonra oyunun kontrolü bize geçti. İkinci devre skoru lehimize arttırdık. Mart'ta 7 maçımız olacak diyorduk. 3'ünü kayıpsız geçtik. Uzun aradan sonra Fofana, Yusuf Emre, Soner Aydoğdu, Cihan gibi oyuncuları kulandık. Rotasyon yaptık. Alternatifli bir kadromuz var ve herkesten verim almak istiyoruz. Emre Demir'de bugün katkıda bulundu. Eşit maçlar sonunda lider olduk. Önemli olan sezon sonu şampiyon olmak. Bir sonraki hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacağız. Şu anda lider olduk ve şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Önemli bir istikrar yakaladık."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ