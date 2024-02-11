Hüseyin Eroğlu: ''Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin''

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hüseyin Eroğlu: ''Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin''
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11 Şubat 2024 17:33
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Göztepe'ye 2-0 yenilen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Takımı sezon sonu Süper Lig'e çıkarıp, taraftarımızı mutlu edeceğiz. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Eroğlu, yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Taraftarlarını hedeflerinde herhangi bir değişiklik olmadığını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Takımı sezon sonu Süper Lig'e çıkarıp, taraftarımızı mutlu edeceğiz. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Şu an istediğimiz skorları alamıyoruz. Bugünkü maç kazanmamız gereken bir maçtı. Maçı kazansaydık yukarılara tutunabilirdik. Maçın genelinde pozisyona girmekte zorlandık. Rakibimize de çok pozisyon vermedik. Topu kaptırdığımız bir pozisyon sonrası golü yedik. Galatasaray maçı bizim için yoğun bir tempoda geçmişti. Bugünkü maçın son bölümünde hem mental hem de fiziksel olarak onun etkilerini gördük. Kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Çok iyi olmak zorundayız. Üzdüğümüz taraftarları da sezon sonu mutlu etmek zorundayız."

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