Hull City son sıraya demirledi!

İngiltere Championship 21. hafta maçında Hull City, deplasmanda Coventry ile karşılaştı. The Coventry Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.



Coventry'nin gollerini 52. dakikada Mason-Clark, 72. dakikada ise Jack Rudoni kaydetti. Hull City'nin tek golü bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Joao Pedro kaydetti.



Abdülkadir Ömür, maçı yedek kulübesinde tamamladı. Doğukan Sinik ise maç kadrosunda yer almadı.



Hull City çıktığı son 13 maçı kazanamadı ve haftayı 16 puanla son sırada tamamladı. Coventry ise 24 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Swansea City ile oynayacak. Coventry ise Portsmout deplasmanına gidecek.



