Hull City, Louie Barry'i kiraladı

Hull City, Aston Villa'dan 21 yaşındaki Louie Barry'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Haber; Sporx.com
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Hull City, Louie Barry'i kiraladı
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29 Ocak 2025 21:45
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ara transfer döneminde hücum hattına takviye yaptı.

Hull City, Aston Villa'dan 21 yaşındaki Louie Barry'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Genç futbolcu, kanatlarda ve forvet hattında görev alabiliyor.

Aston Villa'nın A Takımı ile birlikte U21 takımında da oynayan Barry, bu sezon çıktığı 24 maçta 16 gol attı ve 3 asist yaptı.



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