Hull City, Liverpool'dan istiyor!

Hull City, Liverpool forması giyen Fabio Carvalho için sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hull City, Liverpool'dan istiyor!
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07 Ocak 2024 14:27
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transferde harekete geçti.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hull City, Liverpool forması giyen Fabio Carvalho ile ilgileniyor. Hull City'nin, Carvalho için Liverpool'a sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

BİRÇOK TALİBİ BULUNUYOR

Öte yandan 21 yaşındaki futbolcu ile; Fulham, Nottingham Forest, Burnley, Wolverhampton ve Everton'ın da ilgilendiği kaydedildi.

Fabio Carvalho, sezonun ilk yarısını kiralık olarak Leipzig'te geçirmişti. Liverpool, fazla süre alamaması nedeniyle genç oyuncuyu devre arası transfer döneminde takıma geri çağırmıştı.

Leipzig'te 15 maçta sahaya çıkan Carvalho, 360 dakika süre buldu.

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