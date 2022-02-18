Hull City'de sekiz futbolcu için görüşmeler başladı

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı ve daha sonra teknik direktörlüğe Şota Arveladze'nin getirildiği Hull City, takımdaki futbolcuların sözleşmeleri nedeniyle hareketli bir dönemden geçiyor.



Hull Live'da yer alan habere göre; İngiliz ekibinde 8 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda biterken, bu isimlerden bazılarıyla sezon bitmeden önce anlaşma yapmak adına görüşmelere başlandı.



Başkan Acun Ilıcalı'nın, takımdan ayrılmak isteyenlere izin vereceği belirtilirken, kulüpte kalmasını istediği isimler için de şartları sonuna kadar zorladığı aktarıldı.



George Honeyman; Tom Evaves, Tom Huddlestone, Matt Ingram, Callum Elder, Mallik Wilks, Richie Smallwood ve Josh Emmanuel gibi isimlerin de yer aldığı 8 isim arasında takımda kalması için çaba sarf edilen futbolcu olarak ön plana çıktı.



Sözleşme konusuyla ilgili konuşan teknik direktör Şota Arveladze ise, "Kısa bir süre önce çalışmalara başladık. Kulüp oyuncularla temasa geçti. Ben de onlarla konuştum" dedi.



"Adım adım gideceğiz" diyen Gürcü teknik adam, "Kararları birlikte vereceğiz. Bizim için en iyi senaryo, bir çözüm için anlaşma sağlamak." şeklinde konuştu.



48 yaşındaki teknik adam, son olarak, "Her şey burada kalmak isteyip istemediklerine, burada mutlu olup olmadıkları bağlı. Bana göre esas konu futbolcuların mutluluğu. Bazen sekiz isimden sekizi de kalıyor. Bazen ikisi kalmıyor ya da biri. Neler olacağını göreceğiz ama görüşmeler devam ediyor" sözlerini kullandı.





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