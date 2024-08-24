Hull City, 3. maçından da 1 puanla ayrıldı!

Championship 3. hafta maçında Hull City, sahasında Millwall ile 0-0 berabere kaldı.

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Hull City, 3. maçından da 1 puanla ayrıldı!
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24 Ağustos 2024 16:30
Championship 3. hafta maçında Hull City, sahasında Millwall ile karşı karşıya geldi. The MKM Stadı'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Hull City'de milli futbolcu Abdülkadir Ömür maça 11'de başladı ve 58 dakika sahada kaldı.

Hull City bu sezon oynadığı 3 maçı da berabere tamamladı. Acun Ilıcalı'nın takımı daha önce Bristol City ve Plymouth ile 1-1 berabere kalmıştı.

Ligin bir sonraki haftasında Hull, Leeds United ile oynayacak. Millwall ise Wednesday ile karşılaşacak.

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