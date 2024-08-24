Hull City, 3. maçından da 1 puanla ayrıldı!

Championship 3. hafta maçında Hull City, sahasında Millwall ile karşı karşıya geldi. The MKM Stadı'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.
Hull City'de milli futbolcu Abdülkadir Ömür maça 11'de başladı ve 58 dakika sahada kaldı.
Hull City bu sezon oynadığı 3 maçı da berabere tamamladı. Acun Ilıcalı'nın takımı daha önce Bristol City ve Plymouth ile 1-1 berabere kalmıştı.
Ligin bir sonraki haftasında Hull, Leeds United ile oynayacak. Millwall ise Wednesday ile karşılaşacak.
Hull City'de milli futbolcu Abdülkadir Ömür maça 11'de başladı ve 58 dakika sahada kaldı.
Hull City bu sezon oynadığı 3 maçı da berabere tamamladı. Acun Ilıcalı'nın takımı daha önce Bristol City ve Plymouth ile 1-1 berabere kalmıştı.
Ligin bir sonraki haftasında Hull, Leeds United ile oynayacak. Millwall ise Wednesday ile karşılaşacak.
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