Hull City 2-0'dan geri döndü!

İngiltere Championship'te Hull City, Swansea City deplasmanında 2-0'dan geri döndü ve 1 puanı kurtardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Hull City 2-0'dan geri döndü!
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25 Kasım 2023 20:10
İngiltere Championship'te Swansea City ile Hull City karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Swansea City'nin gollerini 17. dakikada Jamie Paterson ve 23. dakikada Jerry Yates kaydetti.

Hull City'nin golleri 48. dakikada Jaden Philogene-Bidace ve 68. dakikada Tyler Morton'dan geldi.

Konuk ekip Hull City'de Ozan Tufan maça ilk 11'de başladı ve ilk 45 dakikada görev yaptı.

Bu beraberliğin ardından Hull Ciy 27, Swansea City ise 20 puana ualştı.

İngiltere Championship'te gelecek hafta Swansea City, Leeds United'a konuk olacak. Hull City, Rotherham United'ı ağırlayacak.

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