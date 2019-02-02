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Huesca, Valladolid'e gol oluğ yağdı! Enes Ünal...

La Liga'da 22. haftada Huesca, Valladolid'i 4-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Huesca, Valladolid'e gol oluğ yağdı! Enes Ünal...
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02 Şubat 2019 00:51
La Liga'da 22. hafta maçında Huesca ile Valladolid karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 19. dakikasında Gallego ile öne geçen Huesca, 50. dakikada Jorge Pulido ile farkı 2'ye çıkardı.

Huesca 53. dakikada Moi Gomez ile skoru 3-0'a getirdi. Son sözü 77. dakikada Ezequiel Avila söyledi ve Huesca, Real Valladolid'i 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Valladolid 25 puanda kaldı. Huesca ise puanını 15'e yükseltti. Valladolid'de Enes Ünal 54. dakikada oyuna girdi.

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