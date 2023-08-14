Hudson-Odoi adım adım Fulham'a

Fulham, Chelsea'den Callum Hudson-Odoi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Hudson-Odoi adım adım Fulham'a
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14 Ağustos 2023 16:27
Son güncelleme 14 Ağustos 2023 16:28
Transferde satın aldığı oyuncular kadar gönderdiği oyuncularla da gündem olan Chelsea, yeni bir oyuncu satışına hazırlanıyor. 

Sky Sport'un haberine göre; Chelsea, sözleşmesi gelecek yıl sona erecek 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Callum Hudson-Odoi'yi Fulham'a satma konusunda her konuda anlaştı.

İngiliz oyuncunun kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçeceği ve Fulham kulübüne katılacağı belirtildi. 

GEÇTİĞİMİZ SEZON DA KİRALANMIŞTI 

22 yaşındaki genç oyuncu geçtiğimiz sezon Londra ekibinden Bayer Leverkusen'e kiralanmıştı. Alman ekibinde 21 karşılaşmaya çıkan Odoi 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. 

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