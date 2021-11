Howard'dan, Simmons'a destek: "Onu çok iyi anlıyorum..."

Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard, Philadelphia 76ers'tan eski takım arkadaşı Ben Simmons'ı "anladığını" söyleyerek, son durumu hakkında konuştu.



GQ'dan Tyler Tynes ile konuşan Howard, Simmons ve Sixers arasında devam eden durumu değerlendirdi. Simmons'ın Sixers'a zihinsel olarak bu sezon oynamaya hazır olmadığı ve Philly'nin maçlarda oynamadığı için Avustralyalı yıldızının maaşından kestiği biliniyor.



"Başından geçenleri çok iyi biliyorum. Bunların hepsi bir öğrenme aşaması. İnsanların, 18 yaşında bir çocukken böyle bir dünyaya adım atmanın ne kadar zor olduğunu anladıklarını sanmıyorum. NBA'de yer almanın gerçekliği oldukça farklı. Ben henüz genç ve birçok değişiklikten geçen bir takımın yüzü konumunda.



Ve böyle konumdaki birinin yaptığı her şeyden, hataları ve başarısızlıkları da dahil halkın haberi olur. Kötü bir şey yaptığınızda, medyada daha çok yer alır. Bütün dünya bunu görür ve sizi hatalarınıza göre yargılarlar. Hepimizin günlük olarak uğraştığı sorunları var. İnsanların işin bu kısmını pek anladıklarını sanmıyorum. Oyuncular konuşmak veya bazı şeyleri yapmak istemediklerinde, buna güceniyorlar.



Kapalı kapılar ardında neler olduğunu bilmediğiniz bir durum hakkında nasıl konuşabilirsiniz? Birçok noktada geliştiği bir süreçten geçmek durumunda kaldı. Spot ışığında olmak ve bu tarz şeylerle uğraşmak çok zordur, özellikle de yalnız olduğunuzu hissettiğinizde.



İnsanlar onun bir oyuncu olarak olması gereken seviyede olmadığını söylüyor ama ben şahsen onun gelişimiyle gurur duyuyorum. Her zaman onun yanında olacağım, o benim takım arkadaşımdı. Şu anda aynı takımda oynamasak da, benim kardeşimdir."



"BEN ONUN YERİNDE OLSAM..."



Howard ayrıca, profesyonel sporcular bir tarafa, normal insanların bile zihinsel sağlık sorunları hakkında konuşmasının zor olduğunu söyledi.



"Onun yerinde olsam, önce profesyonel olur ve işimi yapardım. Elimden gelenin en iyi şekilde. Ama kendisi muhtemelen sadece yeni bir başlangıç arıyor. Ben de Orlando'dan bu yüzden ayrılmak istemiştim. Sadece yeni bir başlangıç yapmak için. Takımla veya şehirle ilgili yanlış bir şey yoktu. Orlando'yu çok severdim. Orlando'dan her ayrıldığımda, oraya dönmek için sabırsızlanırdım.



Bu durumun, o şehrin insanlarıyla hiçbir ilgisi yoktu. Sekiz yıl boyunca oradaydım ve artık başka bir yerde olmak istemiştim. Herkes yeniden doğmak için bir şansı hak eder. Orada çok rahattım ve bir adam olarak gelişmek istiyordum.



Orlando'dan ayrıldığımdan beri hayatımda istediğim her şey olmuş gibi hissediyorum. Hem de her şey. Orlando'dan ayrıldığım için şükrediyorum, çünkü ayrılmasaydım, asla bugün olduğum kişi olamazdım. Hiç gelişmeyecektim."